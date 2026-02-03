Скидки
Главная Футбол Новости

«Политическая болтовня». Канищев — о заявлении Инфантино по допуску россиян

Российский экс-футболист Александр Канищев высказался о словах президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Относиться серьёзно к словам Инфантино не стоит. Он, как и многие руководители подобных организаций — политики. Они говорят одно, думают другое, а делают третье. Это чисто политические заявления, ничего за собой не несущие. Никаких шансов пробить эту стену. Большинство стран Европы забанят это на раз-два. Это очевидно по всем политическим перипетиям. Просто политическая болтовня и проявление себя как человека, симпатизирующего российскому футболу, но не более того», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

