Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ показала, как выглядит трофей Зимнего Кубка и мяч, которым сыграют в турнире

РПЛ показала, как выглядит трофей Зимнего Кубка и мяч, которым сыграют в турнире
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги показала, как выглядит трофей Winline Зимнего Кубка РПЛ и мяч, которым сыграют в турнире. Соревнование с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате.

Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля. Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После 18 туров чемпионата России этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Матвей Лукин пропустит матч Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android