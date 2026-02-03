РПЛ показала, как выглядит трофей Зимнего Кубка и мяч, которым сыграют в турнире

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги показала, как выглядит трофей Winline Зимнего Кубка РПЛ и мяч, которым сыграют в турнире. Соревнование с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате.

Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля. Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После 18 туров чемпионата России этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).