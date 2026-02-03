Рашфорд настаивает на полноценном трансфере в «Барселону» и не хочет возвращаться в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не намерен возвращаться в клуб, так как не верит в его успех. 28-летний игрок настаивает на постоянном переходе в «Барселону». Рашфорд считает, что его шансы на завоевание трофеев в Каталонии значительно выше, чем в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Рашфорд принял окончательное решение в пользу «Барселоны», подчёркивая свою уверенность в том, что именно там он сможет реализовать свой потенциал. Форвард также установил доверительные отношения с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитером Фликом, который, по его мнению, способен помочь ему выйти на следующий уровень.

Срок аренды Рашфорда в «Барселоне» истекает этим летом, однако клуб изучает все возможные варианты для его удержания. В текущем сезоне игрок провёл 32 матча за каталонцев, забив 10 голов и сделав 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 40 млн.