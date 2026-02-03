Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд настаивает на полноценном трансфере в «Барселону» и не хочет возвращаться в «МЮ»

Рашфорд настаивает на полноценном трансфере в «Барселону» и не хочет возвращаться в «МЮ»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не намерен возвращаться в клуб, так как не верит в его успех. 28-летний игрок настаивает на постоянном переходе в «Барселону». Рашфорд считает, что его шансы на завоевание трофеев в Каталонии значительно выше, чем в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Рашфорд принял окончательное решение в пользу «Барселоны», подчёркивая свою уверенность в том, что именно там он сможет реализовать свой потенциал. Форвард также установил доверительные отношения с главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитером Фликом, который, по его мнению, способен помочь ему выйти на следующий уровень.

Срок аренды Рашфорда в «Барселоне» истекает этим летом, однако клуб изучает все возможные варианты для его удержания. В текущем сезоне игрок провёл 32 матча за каталонцев, забив 10 голов и сделав 12 результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Барселона» — единственный клуб Европы с шестью игроками, забившими 10+ голов в сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android