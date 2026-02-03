Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как возникла идея принять участие в «Гонке Легкова» — 2026 — лыжном фестивале, который пройдёт с 13 по 15 февраля 2026 года в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники».

«Мы с Сашей Легковым знакомы, он играл у меня и на прощальном матче. Дружим с ним. Пообщались — он сказал, что будет такая гонка, и пригласил на это мероприятие. Я с удовольствием. На лыжах давно стоял, поэтому надо потренироваться. Планирую буквально в ближайшие дни встать на лыжи, вспомнить всё. Я катался на горнолыжных, на таких тоже пробегу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.