В Кремле отреагировали на заявление главы ФИФА Инфантино о возможном допуске россиян

Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счёт, это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем. Действительно об этом давно пора подумать.

Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более. Конечно же, пора подумать», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

