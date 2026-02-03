Новичок «Ман Сити» Семеньо возглавил топ-5 самых дорогих трансферов зимнего окна

Самые дорогие трансферы зимнего окна в Европе прошли с участием английских клубов. На первом месте оказался переход полузащитника Антуана Семеньо из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за € 72 млн. Второе место занимает трансфер Йёргена Странна Ларсена из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас», сумма сделки составила € 49,7 млн. Третий по стоимости трансфер принадлежит полузащитнику Лукасу Пакета, который перешёл из «Вест Хэма» в бразильский клуб «Фламенго» за € 42 млн.

На четвёртой позиции находится переход хавбека Конора Галлахера из мадридского «Атлетико» в лондонский «Тоттенхэм», стоимость которого составила € 40 млн. Замыкает пятёрку самых дорогих зимних трансферов полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон, который перешёл в «Кристал Пэлас» также за € 40 млн.