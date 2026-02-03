Денис Глушаков: Россию в любом случае вернут — без нашей державы нет футбола в мире

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил снятие бана с российских команд и сборных.

«Есть вера, что ситуация изменится. Мне кажется, мы ещё в прошлом году должны были принимать участие в международных соревнованиях. Однако всё это политические моменты. Нас в любом случае вернут. Без России, без нашей державы нет футбола в мире. Мне кажется, россиянам не так интересно смотреть футбол без участия наших команд в еврокубках, на чемпионатах мира, Европы. Я по себе даже могу судить — в последнее время абстрагировался от международного футбола: то ли времени нет, то ли желания без российских команд», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.