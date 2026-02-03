Спортдиректор «Факела»: довольны составом. Если всё срастётся, конечно, усилим команду

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал текущую селекционную работу клуба. Он отметил, что команда удовлетворена имеющимся составом, который должен справляться с поставленными задачами.

«Мы довольны имеющимся составом, он должен решить ту задачу, которая стоит перед клубом. Но было бы ошибкой не думать о ближайшей перспективе, конечно. Варианты есть. Если всё срастётся, мы усилим команду. Если нет – не проблема. Мы работаем спокойно без необходимости срочно закрыть ту или иную позицию», — приводит слова Котова официальный сайт воронежского клуба.

На данный момент воронежский «Факел» занимает первое место в Лиге Pari после 21 тура, имея в активе 48 очков. Отрыв от «Урала», который находится на втором месте, составляет семь очков.