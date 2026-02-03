Орлов — о новичках «Зенита»: и как сейчас вот их адаптировать?

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об иностранных новичках «Зенита». Клуб уже подписал бразильского хавбека Джона Джона, а в ближайшее время, по данным СМИ, состав команды пополнит колумбийский форвард Джон Дуран.

«С точки зрения профессиональной, спортивной поздновато Джон Джон и Дуран пришли в «Зенит». Тут осталось-то до 27 февраля… Трудно будет их уже в основной состав вводить обоих. Это очень сложная история. А бои у «Зенита» предстоят тяжёлые — сначала два матча с «Балтикой» (в РПЛ и в Кубке). Потом выезд в «Оренбург», а потом ещё и «Спартак». Нужно быть во всеоружии «Зениту». Но как сейчас вот их адаптировать? Посмотрим на умения Семака и всего штаба, и остальных ребят», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».