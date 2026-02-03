«Зенит» — «Динамо»: составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ
Поделиться
Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первом матче турнира встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Эта игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамалё, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.
Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал санкт-петербургский «Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2026
-
14:53
-
14:46
-
14:41
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:10
-
14:06
-
13:53
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:56
-
12:48
-
12:30
-
12:12
-
12:11
-
12:10
-
12:00
-
11:59
-
11:53
-
11:50
-
11:23
-
11:20
-
11:16
-
11:12
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:23
-
10:18
-
10:03