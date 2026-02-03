«Зенит» — «Динамо»: составы команд на матч Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первом матче турнира встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Эта игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамалё, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.

Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал санкт-петербургский «Зенит».