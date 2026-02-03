Денис Глушаков: «Зенит» качественно укрепляется, но не все в России могут играть

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал действия «Зенита» на трансферном рынке.

«Зенит» всегда качественно укрепляется, покупают игроков. Однако самое важное, чтобы приезжающие в Россию игроки показывали уровень на поле. В России не все могут играть. Могут не устраивать климатические условия или ещё что-то. Могут год играть, а потом год не играть или наоборот. Многое зависит от самих игроков, психологии, от клубов, которые готовят футболистов. Это связано не только с «Зенитом», но и со всеми клубами, которые покупают футболистов в Россию», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.