Джон Джон дебютирует за «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо»

Новобранец «Зенита» Джон Джон попал в стартовый состав команды на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо». Для бразильца эта игра станет первой в футболке сине-бело-голубых. К «Зениту» атакующий полузащитник присоединился в это трансферное окно. Срок действия трудового договора Джона с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ 03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт сегодня, 3 февраля, в в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.

На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.