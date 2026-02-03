Джон Джон дебютирует за «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо»
Новобранец «Зенита» Джон Джон попал в стартовый состав команды на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо». Для бразильца эта игра станет первой в футболке сине-бело-голубых. К «Зениту» атакующий полузащитник присоединился в это трансферное окно. Срок действия трудового договора Джона с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт сегодня, 3 февраля, в в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени.
На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда Сергея Семака отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
