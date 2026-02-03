Денис Колодин: Гусев может добиться результата, если футболисты будут доверять ему

Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин прокомментировал ситуацию в клубе и работу нового тренера Ролана Гусева.

— Что помешало Карпину дать результат в «Динамо»?

— Я как тренер не могу говорить, что там было хорошо или плохо. Во всех верим, но футбол такая штука, что все 16 команд не могут быть на первом месте. У кого‑то получается, у кого‑то — нет. Так бывает.

— Только ли вина тренера, что не получилось? Или с футболистов тоже надо спрашивать?

— Это совокупность многих факторов. Нужно смотреть изнутри, как всё было.

— У Ролана Гусева получится поднять команду выше 10-го места?

— Надеюсь. Если ребята будут играть за него, доверять, а не сядут ему на шею, у него всё может получиться.

— Выиграть Кубок России по силам?

— Любой команде по силам это сделать, даже клубы Первой лиги выигрывали. Какой‑то трофей «Динамо» надо завоевать, это будет хорошим стартом для следующего сезона, — приводит слова Колодина «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ после 18 туров. В ноябре Гусев сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.