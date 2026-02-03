Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Колодин: Гусев может добиться результата, если футболисты будут доверять ему

Денис Колодин: Гусев может добиться результата, если футболисты будут доверять ему
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин прокомментировал ситуацию в клубе и работу нового тренера Ролана Гусева.

— Что помешало Карпину дать результат в «Динамо»?
— Я как тренер не могу говорить, что там было хорошо или плохо. Во всех верим, но футбол такая штука, что все 16 команд не могут быть на первом месте. У кого‑то получается, у кого‑то — нет. Так бывает.

— Только ли вина тренера, что не получилось? Или с футболистов тоже надо спрашивать?
— Это совокупность многих факторов. Нужно смотреть изнутри, как всё было.

— У Ролана Гусева получится поднять команду выше 10-го места?
— Надеюсь. Если ребята будут играть за него, доверять, а не сядут ему на шею, у него всё может получиться.

— Выиграть Кубок России по силам?
— Любой команде по силам это сделать, даже клубы Первой лиги выигрывали. Какой‑то трофей «Динамо» надо завоевать, это будет хорошим стартом для следующего сезона, — приводит слова Колодина «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ после 18 туров. В ноябре Гусев сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

Материалы по теме
Бубнов — о Ролане Гусеве: при Карпине «Динамо» лучше выглядело
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android