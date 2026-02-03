Скидки
«Кайсериспор» начал переговоры о переходе Фёдора Чалова — источник

Комментарии

Турецкий клуб «Кайсериспор» открыл переговоры о переходе центрального нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова, сообщает журналист Эртан Сюзгун в социальной сети Х. Российский форвард выступает за ПАОК с 2024 года.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах на клубном уровне, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с ПАОКом рассчитан до конца июня 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чалова в € 5,5 млн. Фёдор ранее выступал за ЦСКА. Отметим, что этой зимой игроком «Кайсериспора» стал вингер Денис Макаров.

