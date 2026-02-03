Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Пюник: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Спартак» — «Пюник»: стартовые составы команд на товарищеский матч
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и «Пюником» из Еревана. Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
03 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Пюник
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джику, Умяров, Рябчук, Денисов, Лайкин, Мартинс, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Стартовый состав «Пюника» на данный момент неизвестен, новость будет дополняться.

Далее у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с китайским «Далянем» 7 февраля, казахстанской «Астаной» 10 февраля, «Ростовом» 21 февраля и казахстанским «Елимаем» 23 февраля.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды 29 очков. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков после 18 игр.

«Пюник» после 14 туров Премьер-лиги Армении занимает третью строчку турнирной таблицы с 29 очками.

Материалы по теме
Новичок «Спартака» Саусь высказался о впечатлениях от работы главного тренера Карседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android