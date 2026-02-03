Скидки
23:10 Мск
В украинском «Шахтёре» резко отреагировали на заявление Инфантино по России

Генеральный директор украинского «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям. В «Шахтёре» негативно восприняли это заявление главы ФИФА.

«Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного возвращения российских команд к международным соревнованиям — это полная оторванность от реальности. Я глубоко разочарован им», — цитирует Палкина пресс-служба «Шахтёра» в соцсетях.

