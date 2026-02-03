Игрок «Зенита» переходит в «Црвену Звезду», раскрыты детали сделки — источник

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович переходит в «Црвену Звезду». Сделка полностью согласована: это будет аренда до лета с последующим правом выкупа, утверждает издание Mozzart Sport

Согласно сведениям источника, сумма потенциального выкупа Эраковича составит € 3,5 млн. Также «Зенит» получит 50% от следующей перепродажи игрока. У «Црвены Звезды» будет время до 31 августа, чтобы принять решение о выкупе Эраковича. В случае активации опции выкупа Страхиня подпишет с сербским клубом контракт на четыре года.

Ранее сербские СМИ утверждали, что Эракович хочет уйти из «Зенита», так как недоволен игровым временем и ставкой главного тренера команды Сергея Семака на других футболистов.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.