Эксперт турецкого футбола Керимов рассказал о рисках «Зенита» с приобретением Дурана

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов рассказал о рисках «Зенита» в связи с возможным приобретением колумбийского форварда Джона Дурана, который в первой части сезона на правах аренды выступал за «Фенербахче».

«Дуран — сильный нападающий по своим качествам. Он может вести борьбу, атлетичный парень с ударом. Все качества, свойственные его типу нападающего, есть. Другое дело, что в Турции была тяжёлая адаптация. Из рисков для «Зенита» можно выделить ту же адаптацию, сыгранность.

У «Зенита» вторая часть сезона решающая, и осталось не так много матчей. У Дурана сложный характер. Риск у Дурана в комплексе в карьере. Мы видим, что он нигде не задерживается и, как кажется, ещё не смог раскрыть свой потенциал. Вопрос встраивания его в игру «Зенита». В «Фенере» с ходу не получилось», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.