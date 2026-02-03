Скидки
Тороп рассказал, задумывался ли об уходе из ЦСКА в аренду

Вратарь ПФК ЦСКА Владислав Тороп рассказал, задумывался ли об уходе из московского клуба в аренду. Также он прокомментировал своё положение в ЦСКА.

— Ещё одна цитата. Александр Гришин: «Тороп мог бы играть в любом топ‑клубе. Ещё год — и всё может закончиться плачевно». Поспоришь?
— Во‑первых, я с большим уважением отношусь к Александру Сергеевичу. Во‑вторых, у каждого свой путь. Сейчас я нужен ЦСКА, а я очень люблю этот клуб. Если буду думать о другой команде или о чём‑то таком, тем более по ходу сезона, я не смогу отдаваться в играх на 100%. И вот тогда всё точно закончится плачевно. Я в ЦСКА, я должен выдать максимум, должен помогать Игорю, помогать команде и быть боевой единицей.

— За эти пять лет ни разу не просил об аренде?
— Никогда даже не задумывался об этом. Как я уже сказал, хочется дать ЦСКА максимум пользы, — приводит слова Торопа «Матч ТВ».

