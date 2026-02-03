Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансферы Н'Голо Канте и Эн-Несири сорвались из-за несвоевременного оформления документов

Трансферы Н'Голо Канте и Эн-Несири сорвались из-за несвоевременного оформления документов
Комментарии

Трансферы полузащитника Н'Голо Канте и нападающего Юссефа Эн-Несири не состоялись из-за проблем с оформлением документов. Трансферный обмен не состоялся вовремя, так как необходимые документы были загружены в систему в последние минуты трансферного окна. Однако документы не были одобрены. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

Согласно договорённости, Юссеф Эн-Несири должен был перейти в «Аль-Иттихад», а Н'Голо Канте — в «Фенербахче». Из-за поздней загрузки документов трансферы не были одобрены, так как трансферное окно закрылось. На данный момент клубы обратились к руководству саудовской Про-Лиги с просьбой разрешить завершение трансферов, несмотря на истечение крайнего срока. Окончательного ответа от федерации пока нет.

Материалы по теме
Клуб АПЛ пытается перехватить Н'Голо Канте у «Фенербахче» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android