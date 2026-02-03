Трансферы Н'Голо Канте и Эн-Несири сорвались из-за несвоевременного оформления документов

Трансферы полузащитника Н'Голо Канте и нападающего Юссефа Эн-Несири не состоялись из-за проблем с оформлением документов. Трансферный обмен не состоялся вовремя, так как необходимые документы были загружены в систему в последние минуты трансферного окна. Однако документы не были одобрены. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети Х.

Согласно договорённости, Юссеф Эн-Несири должен был перейти в «Аль-Иттихад», а Н'Голо Канте — в «Фенербахче». Из-за поздней загрузки документов трансферы не были одобрены, так как трансферное окно закрылось. На данный момент клубы обратились к руководству саудовской Про-Лиги с просьбой разрешить завершение трансферов, несмотря на истечение крайнего срока. Окончательного ответа от федерации пока нет.