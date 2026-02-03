Митрюшкин поделился ощущениями после назначения на роль капитана «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился ощущениями после назначения на роль капитана железнодорожников. Ранее капитаном красно-зелёных был Дмитрий Баринов, перешедший в ЦСКА.

«После теории Михаил Михайлович [Галактионов] объявил, кто капитан и кто два вице-капитана. Тайное голосование было, каждый для себя решал. Поэтому это и вдвойне приятно, когда именно команда выбирает. Не буду скрывать, что очень рад, горд, так как очень долго к этому шёл. В таком большом клубе, как «Локомотив», стать капитаном — это честь, ответственность. Поэтому только приятные чувства», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».