Семак сообщил, что Джон Джон покинет расположение «Зенита» после дебютного матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Джон Джон покинет расположение сине-бело-голубых после дебютного матча — он вышел на поле в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо». После матча полузащитник отправится в Бразилию для решения семейных вопросов, заявил Семак. Джон Джон пропустит следующий матч «Зенита» в Зимнем Кубке.

— Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.

— Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участия не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».