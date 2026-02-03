Скидки
Футбол

Семак сообщил, что Джон Джон покинет расположение «Зенита» после дебютного матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что новичок команды Джон Джон покинет расположение сине-бело-голубых после дебютного матча — он вышел на поле в игре Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Динамо». После матча полузащитник отправится в Бразилию для решения семейных вопросов, заявил Семак. Джон Джон пропустит следующий матч «Зенита» в Зимнем Кубке.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'    

— Расскажите о готовности Джона Джона и его позиции на поле.
— Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей. Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участия не примет. Поэтому мы решили посмотреть его сегодня, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

