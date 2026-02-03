Эксперт турецкого футбола Керимов: от Дурана с зарплатой € 21 млн ждали большего

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов оценил выступления нападающего Джона Дурана за «Фенербахче». Форвард выступает за эту команду на правах аренды. Ранее сообщалось, что Дуран близок к переходу в «Зенит».

«Не особо получилось у Дурана в «Фенере». Его позвал Моуринью, он настаивал на его трансфере. Моуринью убрали, пришёл Тедеско. По ходу сезона поменялось руководство. Поменялась в целом линия атаки. Пришли Актюркоглу, Нене, Асенсио, Дуран. Всем нужно было сыгрываться, и быстро это не получилось ни у кого, кроме Асенсио. Это первая причина. С сыгранностью у «Фенера» до сих пор сложности.

В прошлом сезоне у «Фенера» нападающими были Джеко и Эн-Несири. Джеко — нападающий по типу Бензема, который связывает линию полузащиты и атаки. Дуран всё-таки другой. Он не умеет столько, сколько Джеко, а «Фенеру» сейчас нужен нападающий такого плана. Руководство клуба недовольно и Дураном, и Эн-Несири. Для Эн-Несири искали команду всю зиму — не нашли. Неожиданно уходит Дуран.

Не знаю, как они могут избавиться сразу от двух нападающих. Если бы выбор стоял, от кого из них избавиться, я бы назвал Эн-Несири, потому что с ним уже всё понятно. Он не устраивает команду и болельщиков, даже когда забивает. Казалось, Дурану можно было ещё дать шанс. Однако глобально от игрока с зарплатой в € 21 млн в год ждали большего. У него в чемпионате три гола, в еврокубках — 0, есть ненужные удаления, сложный характер», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.