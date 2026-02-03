Скидки
Главная Футбол Новости

«Есть недобор». Семак подтвердил, что «Зенит» намерен купить нового нападающего

Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что клуб намерен купить нового нападающего — сейчас сине-бело-голубые занимаются поиском новичка на эту позицию.

— Не стало двух нападающих в составе «Зенита»: Лусиано и Матео Кассьерры. Насколько позиция «девятого» номера беспокоит? Там остался один Александр Соболев, можно так сказать?
— Можно, номинально‑то у нас один Соболев. На этой позиции может сыграть, как раньше играл в чемпионате, и Луис Энрике. Есть недобор на эту позицию. Конечно, мы занимаемся поиском ещё одного нападающего. Посмотрим, насколько получится, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» близок к подписанию Джона Дурана из «Аль-Насра».

