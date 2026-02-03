Скидки
«Хуже не будет». Первый тренер Чалова — о возможном переходе игрока в «Кайсериспор»

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из греческого ПАОКа в турецкий «Кайсериспор». Специалист поддержал возможный переезд Чалова в Турцию — это решение может пойти на пользу Фёдору, считает тренер.

«Правильное решение со стороны Феди. Если он не играет в ПАОКе и сидит в запасе, лучше иметь игровую практику. Хуже не будет. Будем следить за Федей. Да, «Кайсериспор» внизу таблицы, но это лучше, чем не играть. Если тренер ПАОКа не верит в Федю, надо уходить», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

