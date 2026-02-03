Скидки
23:10 Мск
«Барселона» подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2029 года на «Камп Ноу»

Каталонская «Барселона» официально подала заявку на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщается на официальном сайте клуба и в их аккаунте в соцсети X.

В клубе уверены, что модернизированный стадион, ставший более просторным и современным после продолжительной реконструкции, полностью соответствует требованиям для проведения финала такого масштаба.

«Настоящим Барселона официально заявляет о своём намерении участвовать, совместно с городским советом Барселоны и правительством Каталонии, в первоначальном процессе подачи заявок на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА 2029 года, предлагая город Барселону в качестве потенциального места проведения и стадион «Камп Ноу» в качестве предлагаемого места проведения, при условии соответствующей сертификации и одобрения УЕФА и при поддержке Королевской испанской футбольной федерации (RFEF)», — говорится в заявлении «Барселоны».

Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов уже проходил на «Камп Ноу» в 1999 году. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией» со счётом 2:1.

