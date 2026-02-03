«Зенит» — «Динамо»: сине-бело-голубые открыли счёт в матче усилиями Александра Ерохина

Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первом матче турнира играют санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Матч проходит в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени.

Сине-бело-голубые открыли счёт в матче на 33-й минуте. Отличился Александр Ерохин после розыгрыша углового. Голевую передачу отдал новичок «Зенита» Джон Джон.

Зимний Кубок Российской Премьер-Лиги проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал санкт-петербургский «Зенит». Отметим, что участие в Зимнем Кубке также принимают «Краснодар» и ЦСКА.