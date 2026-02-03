Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Джон отдал голевой пас в дебютном матче за «Зенит»

Джон Джон отдал голевой пас в дебютном матче за «Зенит»
Комментарии

Новичок «Зенита» Джон Джон отметился результативной передачей в дебютном матче за сине-бело-голубых. Он отдал голевой навес на Александра Ерохина, который ударом головой вколотил мяч в ворота «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. На данный момент в матче перерыв, «Зенит» ведёт со счётом 1:0.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'    

Отметим, что за минуту до своего ассиста Джон Джон тонкой передачей вывел Вячеслава Караваева один на один с голкипером, но защитник не смог переиграть вратаря «Динамо» Андрея Лунёва.

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

Материалы по теме
«Зенит» — «Динамо»: сине-бело-голубые открыли счёт в матче усилиями Александра Ерохина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android