Джон Джон отдал голевой пас в дебютном матче за «Зенит»

Новичок «Зенита» Джон Джон отметился результативной передачей в дебютном матче за сине-бело-голубых. Он отдал голевой навес на Александра Ерохина, который ударом головой вколотил мяч в ворота «Динамо» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. На данный момент в матче перерыв, «Зенит» ведёт со счётом 1:0.

Отметим, что за минуту до своего ассиста Джон Джон тонкой передачей вывел Вячеслава Караваева один на один с голкипером, но защитник не смог переиграть вратаря «Динамо» Андрея Лунёва.

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.