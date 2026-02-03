«Головой лучше всех играю я». Артём Дзюба раскрыл, в чём Роман Павлюченко лучше него

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что у экс-форварда сборной России, «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко сумасшедший удар в завершающей стадии и в этом он его превосходит.

«Если взять всецело, наверное, [кому-либо] из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два — точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я. Однако это всё вкусовщина», — приводит слова Дзюбы «РИА Новости Спорт».

Суммарно Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач.