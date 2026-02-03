Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак обозначил задачу «Зенита» на Зимний Кубок РПЛ

Семак обозначил задачу «Зенита» на Зимний Кубок РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил задачу сине-бело-голубых на Winline Зимний Кубок РПЛ. По его словам, основная цель — предоставить игровую практику всем футболистам.

«Мы хотим, чтобы каждый игрок получил игровое время, чтобы мы могли принимать решение, что делать дальше. Да, на каких‑то позициях у нас недобор, есть игроки, которые действуют на непрофильных позициях. Но в целом задача — получить игровую практику», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

Материалы по теме
«Есть недобор». Семак подтвердил, что «Зенит» намерен купить нового нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android