Семак обозначил задачу «Зенита» на Зимний Кубок РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил задачу сине-бело-голубых на Winline Зимний Кубок РПЛ. По его словам, основная цель — предоставить игровую практику всем футболистам.

«Мы хотим, чтобы каждый игрок получил игровое время, чтобы мы могли принимать решение, что делать дальше. Да, на каких‑то позициях у нас недобор, есть игроки, которые действуют на непрофильных позициях. Но в целом задача — получить игровую практику», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».