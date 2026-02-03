Скидки
Вратарь ЦСКА Тороп: если надо кого‑то взять за шкирку в штрафной площади, я это сделаю

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп отреагировал на совет опытного одноклубника Игоря Акинфеева. Он заявил, что при необходимости сможет «взять за шкирку» соперника в штрафной площади.

— Игорь Акинфеев через прессу советовал тебе: «Возьми за шкирку, если понадобится». Можешь представить, что сделаешь это с Джоном Кордобой или Артёмом Дзюбой, если потребуется?
— Мне кажется, у меня немного иной подход. Но ситуации бывают разные, и в любой из них нужно оставаться вожаком своей штрафной. Моя задача — показать: если ты сюда дошёл, то лёгкой жизни не жди. Если для этого надо будет кого‑то взять за шкирку, думаю, я это сделаю, — приводит слова Торопа «Матч ТВ».

Комментарии
