Антон Митрюшкин огласил свои задачи в роли капитана «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, какие перед ним стоят задачи в роли капитана железнодорожников. Ранее капитаном красно-зелёных был Дмитрий Баринов, перешедший в ЦСКА.

«Конечно, это вести команду за собой. Нужно понимать, в какой момент напихать, а в какой — подбодрить. Очень ответственная роль. Ты должен контролировать ситуацию не только на поле, но и за его пределами. Потому что футбол — это результат, но есть и ещё какие-то вещи, которые нужно регулировать», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.