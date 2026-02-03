Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Митрюшкин огласил свои задачи в роли капитана «Локомотива»

Антон Митрюшкин огласил свои задачи в роли капитана «Локомотива»
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, какие перед ним стоят задачи в роли капитана железнодорожников. Ранее капитаном красно-зелёных был Дмитрий Баринов, перешедший в ЦСКА.

«Конечно, это вести команду за собой. Нужно понимать, в какой момент напихать, а в какой — подбодрить. Очень ответственная роль. Ты должен контролировать ситуацию не только на поле, но и за его пределами. Потому что футбол — это результат, но есть и ещё какие-то вещи, которые нужно регулировать», — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

Материалы по теме
Митрюшкин поделился ощущениями после назначения на роль капитана «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android