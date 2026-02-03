Хиддинк отреагировал на заявление президента ФИФА по возможному допуску России

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

— Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к [международным] турнирам, — приводит слова Гуса Хиддинка «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.