Сергей Семак охарактеризовал Джона Джона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал новичка команды — бразильского полузащитника Джона Джона.

— Что это за футболист по позиции и по своим данным?
— Это игрок, который может участвовать в переходе от обороны в атаку и завершать позиционные атаки, действовать слева и в центре, ближе к атаке. Он полузащитник атакующего плана, и функционал у него разнообразный, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

