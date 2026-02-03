Скидки
Главная Футбол Новости

Комментатор Трушечкин дважды назвал Андрея Мостового Александром. «Зенит» отреагировал

Комментатор Трушечкин дважды назвал Андрея Мостового Александром. «Зенит» отреагировал
Комментарии

Комментатор матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1, идёт второй тайм) Роман Трушечкин дважды допустил ошибку, назвав полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового Александром Мостовым. На своей странице в социальных сетях клуб из города на Неве иронично отреагировал на путаницу Трушечкина.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Зенит» опубликовал фото Мостового с матча в своём телеграм-канале и подписал: «Андрей Мостовой. Просьба не путать».

Напомним, Андрей Мостовой не является родственником бывшего российского футболиста Александра Мостового, который, в свою очередь, никогда не играл за «Зенит».

