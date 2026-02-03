Комментатор Трушечкин дважды назвал Андрея Мостового Александром. «Зенит» отреагировал

Комментатор матча Winline Зимнего Кубка РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1, идёт второй тайм) Роман Трушечкин дважды допустил ошибку, назвав полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового Александром Мостовым. На своей странице в социальных сетях клуб из города на Неве иронично отреагировал на путаницу Трушечкина.

«Зенит» опубликовал фото Мостового с матча в своём телеграм-канале и подписал: «Андрей Мостовой. Просьба не путать».

Напомним, Андрей Мостовой не является родственником бывшего российского футболиста Александра Мостового, который, в свою очередь, никогда не играл за «Зенит».