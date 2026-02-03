Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая объяснил, почему Джон Дуран решил перейти в «Зенит»

Тимур Гурцкая объяснил, почему Джон Дуран решил перейти в «Зенит»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему форвард «Аль-Насра» Джон Дуран решил перейти в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

– Почему он уходит в «Зенит», а не в какой-то другой клуб?
– Во-первых, у «Зенита» очень хорошие отношения с агентами, которые работают в арабском мире. Во-вторых, может быть, на лето готовится трансфер Педро. У них есть хороший налаженный контакт с Ближним Востоком.

Они обратились к агентам, которые там работают, и попросили дать список ненужных игроков, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
«Гундеть начнут». Гурцкая объяснил, почему «Зенит» берёт Дурана в аренду, а не покупает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android