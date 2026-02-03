Тимур Гурцкая объяснил, почему Джон Дуран решил перейти в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему форвард «Аль-Насра» Джон Дуран решил перейти в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

– Почему он уходит в «Зенит», а не в какой-то другой клуб?

– Во-первых, у «Зенита» очень хорошие отношения с агентами, которые работают в арабском мире. Во-вторых, может быть, на лето готовится трансфер Педро. У них есть хороший налаженный контакт с Ближним Востоком.

Они обратились к агентам, которые там работают, и попросили дать список ненужных игроков, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».