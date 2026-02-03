Скидки
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026

Комментарии

Сегодня, 3 февраля, стартовал новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первой встрече турнира сыграли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Матч прошёл в Абу-Даби, стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу во встрече одержали сине-бело-голубые.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Зенит» открыл счёт на 33-й минуте. Отличился Александр Ерохин, голевую передачу отдал новичок сине-бело-голубых Джон Джон. На 59-й минуте хавбек «Динамо» Бителло сравнял счёт в этой встрече, однако вскоре защитник сине-бело-голубых Нино вновь вывел команду Сергея Семака вперёд — бразилец забил после розыгрыша углового.

Больше зрители голов не увидели, «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

Тимур Гурцкая объяснил, почему Джон Дуран решил перейти в «Зенит»
