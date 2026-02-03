«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026

Сегодня, 3 февраля, стартовал новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первой встрече турнира сыграли санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Матч прошёл в Абу-Даби, стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 по московскому времени. Победу во встрече одержали сине-бело-голубые.

«Зенит» открыл счёт на 33-й минуте. Отличился Александр Ерохин, голевую передачу отдал новичок сине-бело-голубых Джон Джон. На 59-й минуте хавбек «Динамо» Бителло сравнял счёт в этой встрече, однако вскоре защитник сине-бело-голубых Нино вновь вывел команду Сергея Семака вперёд — бразилец забил после розыгрыша углового.

Больше зрители голов не увидели, «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.