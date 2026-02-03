Скидки
Футбол

Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра», сообщалось, что игрок несчастен в клубе

Утром 3 февраля «Аль-Наср» провёл тренировку для футболистов, не принявших участие в матче 20-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» (0:1), который состоялся в понедельник, 2 февраля. При этом на тренировке отсутствовал капитан и нападающий команды Криштиану Роналду, не игравший в указанной встрече. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осейми на своей странице в социальной сети X.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 40'    

Ранее СМИ сообщали, что 40-летний форвард может покинуть клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно, поскольку он чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и МЛС.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Роналду может покинуть «Аль-Наср», Криштиану несчастен в саудовском клубе — Record

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

