Опубликован топ-10 самых дорогих переходов трансферного дедлайна — Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt опубликовал десятку самых дорогих трансферов, свершившихся в последний день зимнего окна. Возглавил рейтинг норвежский нападающий Йёрген Странн Ларсен, который перешёл из «Вулверхэмптона» в «Кристал Пэлас» за € 49,7 млн.

В тройку самых дорогих сделок также вошли трансфер нигерийца Адемолы Лукмана из «Аталанты» в «Атлетико» (€ 35 млн) и переход его соотечественника Джорджа Иленихены из «Монако» в «Аль-Иттихад» (€ 33 млн). Трансферное окно в большинстве топ-чемпионатов закрылось в понедельник, 2 февраля.

Топ-10 самых дорогих трансферов зимы — 2025/2026 по версии Transfermarkt:

1. Йёрген Странн Ларсен, «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас», € 49,7 млн.
2. Адемола Лукман, «Аталанта» — «Атлетико», € 35 млн.
3. Джордж Иленихена, «Монако» — «Аль-Иттихад», € 33 млн.
4. Карим Бензема, «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль», € 25 млн.
5. Саймон Буабре, «Неом» — «Аль-Хиляль», € 23 млн.
6. Нильсон Ангуло, «Андерлехт» — «Сандерленд», € 17,34 млн.
7. Родриго Мендоса, «Эльче» — «Атлетико», € 16 млн.
8. Руди Матондо, «Осер» — ФК «Париж», € 15 млн.
9. Адриан Лахдо, «Хаммарбю» — «Комо», € 11,94 млн.
10. Исмаэль Коне, «Марсель» — «Сассуоло», € 10 млн.

