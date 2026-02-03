Кейн — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal, Мбаппе — 2-й, Холанд — 3-й

Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года. Возглавляет рейтинг по-прежнему нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На втором месте располагается форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Гарри Кейн («Бавария»).

2. Килиан Мбаппе («Реал»).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

4. Ламин Ямаль («Барселона»).

5. Майкл Олисе («Бавария»).

6. Витинья («ПСЖ»).

7. Деклан Райс («Арсенал»).

8. Луис Диас («Бавария»).

9. Рафинья («Барселона»).

10. Лионель Месси («Интер Майами»).

Напомним, награду в 2025 году получил футболист «ПСЖ» Усман Дембеле.