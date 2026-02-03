Тренер «Зенита» Семак: Джон Джон — игрок с хорошим футбольным интеллектом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дебютную игру бразильского полузащитника Джона Джона за команду во встрече Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Конечно, ему тяжело. Это был первый матч с командой. Тем более ему достался непростой защитник в соперники. Конечно, ему было нужно втянуться.

Нужно быстрее принимать решения, нужно меньше принимать мяч спиной. Но вообще смотрелся очень хорошо. Игрок с хорошим футбольным интеллектом, хорошо взаимодействовал. Очень качественный игрок, который может играть на нескольких позициях», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».