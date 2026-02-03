Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: Джон Джон — игрок с хорошим футбольным интеллектом

Тренер «Зенита» Семак: Джон Джон — игрок с хорошим футбольным интеллектом
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил дебютную игру бразильского полузащитника Джона Джона за команду во встрече Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Конечно, ему тяжело. Это был первый матч с командой. Тем более ему достался непростой защитник в соперники. Конечно, ему было нужно втянуться.

Нужно быстрее принимать решения, нужно меньше принимать мяч спиной. Но вообще смотрелся очень хорошо. Игрок с хорошим футбольным интеллектом, хорошо взаимодействовал. Очень качественный игрок, который может играть на нескольких позициях», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Топовейший трансфер «Зенита»! Главное о скандальной звезде Джоне Дуране
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android