Фото: Соболев не забил в пустые ворота на 84-й минуте матча с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил в пустые ворота на 84-й минуте матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1). Форвард сине-бело-голубых обыграл вратаря соперника Курбана Расулова, но защитник столичного клуба Максим Осипенко помешал Соболеву поразить ворота.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Зенит» открыл счёт на 33-й минуте. Отличился Александр Ерохин, голевую передачу отдал новичок сине-бело-голубых Джон Джон. На 59-й минуте хавбек «Динамо» Бителло сравнял счёт в этой встрече, однако вскоре защитник сине-бело-голубых Нино вновь вывел команду Сергея Семака вперёд — бразилец забил после розыгрыша углового.

