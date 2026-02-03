«Спартак» — «Пюник»: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм товарищеского матча между московским «Спартаком» и «Пюником» из Еревана. Игра проходит в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. После первой половины встречи счёт 0:0. Трансляцию матча можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Далее у «Спартака» запланированы товарищеские матчи с китайским «Далянем» 7 февраля, казахстанской «Астаной» 10 февраля, «Ростовом» 21 февраля и казахстанским «Елимаем» 23 февраля.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды 29 очков. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков после 18 игр.

«Пюник» после 14 туров Премьер-лиги Армении занимает третью строчку турнирной таблицы с 29 очками.

