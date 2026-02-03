«Работы непочатый край». Тренер «Динамо» Гусев — о поражении от «Зенита»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Что‑то получалось, что‑то – нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное — подготовиться тактически и физически.

— Два гола со стандаров.

— Работы непочатый край. Мы пропустили лёгкие мячи. Вроде не было каких‑то серьёзных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».