Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Работы непочатый край». Тренер «Динамо» Гусев — о поражении от «Зенита»

«Работы непочатый край». Тренер «Динамо» Гусев — о поражении от «Зенита»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение своей команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (1:2).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— Что‑то получалось, что‑то – нет. Хотели посмотреть на разные сочетания в разных таймах. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, в какой схеме, по какой тактике. Сейчас главное — подготовиться тактически и физически.

— Два гола со стандаров.
— Работы непочатый край. Мы пропустили лёгкие мячи. Вроде не было каких‑то серьёзных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зенит» одержал победу над «Динамо» в стартовом матче Зимнего Кубка РПЛ — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android