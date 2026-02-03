Скидки
Главная Футбол Новости

«Конкуренция приветствуется». Тренер «Зенита» Семак — о возвращении Караваева после травмы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» (2:1) высказался о перспективах защитника Вячеслава Караваева в команде после восстановления от травмы.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

«Конкуренция всегда приветствуется. Мы все понимаем, что Густаво Мантуан больше нацелен на атаку. Если все будут здоровы и готовы, то бразилец может сыграть на другой позиции. Всё зависит от Караваева и от его уровня игры», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Караваев из‑за разрыва ахиллова сухожилия не мог играть в течение года, в январе он вернулся на поле. В пятницу, 6 февраля, сине-бело-голубые сразятся с «Краснодаром».

