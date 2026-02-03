Гвардиола: «Сити» — седьмой по расходам в АПЛ за пять лет, а я хочу, чтобы был первым!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично высказался о тратах клубах на трансферы.

«Я немного расстроен и огорчён, потому что по расходам за последние пять лет «Манчестер Сити» занимает седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу быть первым! Не понимаю, почему клуб не тратит больше денег. Поэтому я немного недоволен!

Но, если учитывать, что «Манчестер Сити» много тратил, по такой же логике теперь шесть команд должны выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, потому что они потратили больше за последние пять лет. Это факты. Не назвал бы это мнением…

Удачи шести командам, которые опережают нас по расходам за последние пять лет, вперёд! Я жду», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Согласно данным Transfermarkt, с сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» потратил € 1,10 млрд.

