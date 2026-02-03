Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — лидер АПЛ по чистым расходам за последние пять сезонов

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» возглавляет рейтинг клубов английской Премьер-лиги по чистым расходам за последние пять сезонов, по данным Transfermarkt. Согласно представленной информации, «красные дьяволы» потратили € 782,92 млн за последние пять лет. На второй строчке располагается «Арсенал» (€ 769,91 млн), а замыкает тройку «Челси» (€ 755,11 млн).

Полностью список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (€ 782,92 млн).
2. «Арсенал» (€ 769,91 млн).
3. «Челси» (€ 755,11 млн).
4. «Тоттенхэм Хотспур» (€ 665,98 млн).
5. «Ньюкасл Юнайтед» (€ 492,44 млн).
6. «Ливерпуль» (€ 487,85 млн).
7. «Манчестер Сити» (€ 459,55 млн).
8. «Ноттингем Форест» (€ 379,66 млн).
9. «Вест Хэм Юнайтед» (€ 368,35 млн).
10. «Кристал Пэлас» (€ 233,61 млн).
11. «Фулхэм» (€ 165,62 млн).
12. «Сандерленд» (€ 162,38 млн).
13. «Борнмут» (€ 148,14 млн).
14. «Бёрнли» (€ 123,28 млн).
15. «Брентфорд» (€ 118,79 млн).
16. «Астон Вилла» (€ 109,82 млн).
17. «Лидс Юнайтед» (€ 85,23 млн).
18. «Эвертон» (€ 13,87 млн).
19. «Вулверхэмптон» (€ 10,34 млн).
20. «Брайтон энд Хоув Альбион» (- € 2,76 млн).

