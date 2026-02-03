Скидки
Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере защитника в «УСМ Алжир»

Центральный защитник Имадеддин Аззи продолжит карьеру в Алжире. О переходе футболиста в «УСМ Алжир» официально объявила пресс-служба махачкалинского «Динамо».

«Желаем успехов в дальнейшей карьере, Имад!» — говорится в сообщении пресс-службы бело-голубых в телеграм-канале.

Аззи перебрался в махачкалинское «Динамо» летом 2025 года. В первой части сезона-2025/2026 защитник принял участие в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги и пять раз появился на поле в играх Фонбет Кубка России, не отметившись результативными действиями. Мохаммед Аззи, младший брат Имадедина Аззи, продолжает выступать в составе клуба из столицы Дагестана.

