Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло высказался о поражении «Динамо» от «Зенита» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Бителло высказался о поражении «Динамо» от «Зенита» в матче Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал поражение бело-голубых от санкт-петербургского «Зенита» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Ерохин – 33'     1:1 Бителло – 59'     2:1 Нино – 76'    

— Где вам удобнее играть – на фланге или в центре?
— Мне всё равно. Играю там, где просит тренер. Всё зависит от установки главного тренера. В середине или на левом фланге я чувствую себя абсолютно комфортно.

— Что нужно улучшить «Динамо»?
— Самое важное — понять, когда и как нужно прессинговать. Иногда мы садимся низко, а у соперника есть много времени, чтобы отдавать передачи. Мы много бегаем без мяча. Мы понимаем важность стандартов, они могут решать любые матчи. Нужно посмотреть видео пропущенных мячей, понять нюансы и продолжать тренироваться, — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Многообещающий матч «Зенита» с «Динамо»! Джон Джон впечатлил, но зарешали подачи. Видео
Многообещающий матч «Зенита» с «Динамо»! Джон Джон впечатлил, но зарешали подачи. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android