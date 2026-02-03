Бителло высказался о поражении «Динамо» от «Зенита» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал поражение бело-голубых от санкт-петербургского «Зенита» в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов.

— Где вам удобнее играть – на фланге или в центре?

— Мне всё равно. Играю там, где просит тренер. Всё зависит от установки главного тренера. В середине или на левом фланге я чувствую себя абсолютно комфортно.

— Что нужно улучшить «Динамо»?

— Самое важное — понять, когда и как нужно прессинговать. Иногда мы садимся низко, а у соперника есть много времени, чтобы отдавать передачи. Мы много бегаем без мяча. Мы понимаем важность стандартов, они могут решать любые матчи. Нужно посмотреть видео пропущенных мячей, понять нюансы и продолжать тренироваться, — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».