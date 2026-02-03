Новичок ЦСКА Лусиано Гонду решил сменить игровой номер

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале, форвард решил выступать за армейцев с девятым номером на спине. Изначально планировалось, что футболисту достанется номер 32.

Лусиано Гонду перебрался в ЦСКА из «Зенита» в зимнее трансферное окно. В обратном направлении в рамках сделки проследовал защитник сборной России Игорь Дивеев. В первой части сезона-2025/2026 под девятым номером за ЦСКА выступал нападающий Алеррандро.

В конце января бразилец покинул московский клуб и отправился на правах годичной аренды в «Интернасьонал». Ранее под девятым номером в ЦСКА играли такие футболисты, как Вагнер Лав, Фёдор Чалов и Ивица Олич.